Distante da TV, Theo Becker abriu o coração ao falar sobre sua vida privada em entrevista a Danilo Gentili, do The Noite, no SBT. Durante o bate-papo para lá de animado, o ex-Fazenda revelou que, quando era solteiro, não poupava esforços para se relacionar com mulheres diariamente.

“Eram três [mulheres] por dia. Às vezes ao mesmo tempo”, declarou sem rodeios. No ano passado, Becker quase moveu céus e terra para interpretar Jesus na trama bíblica da RecordTV, mas o papel foi designado a Dudu Azevedo.

A Gentili, Becker também comentou sua participação no reality show A Fazenda. “Entrei com aquele personagem porque sabia que estava na geladeira das novelas”, admitiu o artista. Atualmente, ele mantém boa relação com os fãs pelas redes sociais.

“Estou fazendo muita live até eu ficar transparente com as pessoas. Quero que me vejam duas horas da manhã pra saber que eu não uso drogas”, afirmou Becker, que tem o sonho de dar vida ao cantor Chorão nos cinemas. A edição do The Noite com o famoso vai ao ar nesta quinta-feira (11/4).

