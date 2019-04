DO METRÓPOLES



Em alta no SBT, Rafinha Viscardi decidiu desabafar sobre sua relação com Silvio Santos em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!. A bailarina foi eleita pelo empresário a mulher mais linda da emissora, desbancando Helen Ganzarolli e Nadja Haddad.

À atração, a dançarina — responsável pelo balé no SBT — revelou que Silvio costuma fazer algumas exigências por parte das artistas. “Ele gosta de unha vermelha no pé […] Gosta de salto fino, sapato mais elegante”, disse.

Rafinha contou já ter trocado muitas vezes os sapatos a pedido do empresário. Além disso, entregou que tem o hábito de mentir para o chefe acerca de sua vida pessoal: conta que está solteira quando, na verdade, mantém um relacionamento há algum tempo.

A mentirinha boba, segundo ela, é para que as brincadeiras de Silvio não percam a graça. Vale ressaltar que o apresentador tem o hábito de “se engraçar” com as mulheres, mas nem todas curtem o jeitão de Silvio. No ano passado, por exemplo, durante o Teleton, ele protagonizou uma cena polêmica com Claudia Leitte. Na época, a cantora se indignou e muita gente saiu a favor dela.

