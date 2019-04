DO METRÓPOLES



Tiago Leifert interrompeu a programação da Globo, nesta quinta-feira (11/4), para informar que as imagens de uma “briga” entre Hariany e Paula estão sob análise. A emissora ainda não sabe se o empurrão que a goiana deu na mineira será ou não considerado uma agressão. “A gente vai ter um parecer ainda nessa tarde”, avisou o apresentador.

Entenda

Tudo começou depois de várias indiretas que a estudante de moda falou para a advogada. Paula pediu que a amiga falasse o que estava acontecendo, mas Hari disse que elas só conversariam sobre isso depois do programa. “Cala a boca”, disparou Paula.

A goiana perdeu a cabeça e começou a gritar, batendo na cama. Carol até tentou intervir, mas não adiantou. Paula continuou provocando a amiga e acabou levando um empurrão. “Eu posso ser expulsa agora, mas você me faz perder a paciência. Eu posso estar perdendo meu um milhão e meio agora, você tá entendendo?”, disparou Hari, que está garantida na final depois de Paula optar por enfrentar Carol no último paredão do BBB 19.

“Eu amo ela, mas ela me tira a paciência, eu tô falando sério. Levanta”, pediu a Paula, que continuou dizendo que não estava entendendo o porquê dessa reação de Hariany. A goiana saiu do quarto chorando e xingando: “Muito ignorante”.

O assunto viralizou no Twitter e muitos pediram a expulsão de Hariany. Outros, no entanto, defenderam a goiana. “Vocês são muito hipócritas! Agressão não se justifica!!!”, escreveu uma internauta. “A galera quer expulsar por um empurrão, mas a guria sendo racista é de boa, né?”, disse outra.

