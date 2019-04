DA VEJA SP



O nome de Fábio Porchat aparece entre os assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta quinta-feira (11). O motivo, você provavelmente já imagina… a condenação de Danilo Gentili a seis meses e 28 dias de prisão em regime semiaberto por injúria à deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

O humorista usou seu perfil na rede social para falar sobre o assunto, dizendo que acha “autoritário e arbitrário”.

“Acho que o vídeo do Danilo Gentili é de péssimo gosto, agressivo, desrespeitoso, infantil, sem graça, desnecessário, equivocado… Mas daí ele ser preso por mandar uma pessoa enfiar um papel no c*, acho bastante autoritário e arbitrário, perigoso inclusive”, opinou o comediante do Porta dos Fundos. Mais de 4 200 pessoas já curtiram a publicação de Porchat.

Confira:

Acho que o vídeo do @DaniloGentili é de péssimo gosto, agressivo, desrespeitoso, infantil, sem graça, desnecessário, equivocado... Mas daí ele ser preso por mandar uma pessoa enfiar um papel no cu, acho bastante autoritário e arbitrário, perigoso inclusive. — Fabio Porchat (@FabioPorchat) 11 de abril de 2019

Quem não gostou nada do comentário foi o próprio Gentili, que usou o seu perfil no Twitter para questionar o colega: “A censura que estava no envelope, achou o que dela? Ignorarem o autoritarismo do envelope e pesar apenas na minha ‘atitude infantil, sem graça, equivocada’ achou o que disso? Eu deveria ter demonstrado respeito com o envelope? O exagero todo foi apenas minha atitude e a sentença?”, disparou.

A censura que estava no envelope, achou o que dela? Ignorarem o autoritarismo do envelope e pesar apenas na minha “atitude infantil, sem graça, equivocada” achou o q disso? Eu deveria ter demonstrado respeito com o envelope? O exagero todo foi apenas minha atitude e a sentença? https://t.co/I2KHUaEKl8 — Danilo Gentili (@DaniloGentili) 11 de abril de 2019

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/danilo-gentili-fabio-porchat-polemica/