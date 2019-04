DO GSHOW



Enquanto dormia na varanda, Hariany é chamada ao Confessionário e Tiago Leifert entra com recado para a casa. Todos são chamados para se reunirem na sala. Carolina chora. Eles ouvem o recado: "BBB19, sentem-se, por favor. Hoje de madrugada houve um incidente envolvendo Hariany.

Após análise das imagens ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa. Hariany esta desclassificada. O Paredão de hoje ta mantido".

Paula e Hariany brigaram durante a Festa Internet. Tudo começou quando Paula saía do banheiro e Hariany, do Quarto Ouro. Hariany falou para Paula que ela falava coisas sem noção. Paula, por sua vez, mandou Hariany calar a boca. Hariany foi atrás de Paula, que havia entrado no Quarto Ouro, e perguntou:

"Está mandando eu calar a boca por quê?". As duas, então, começaram a discutir. Hariany disse que Paula fala coisas que magoam os outros, mas que iria contar tudo para ela após o confinamento: "Porque sou sua amiga de verdade".

Hariany saiu do quarto reclamando que Paula é "ignorante". Nesse momento, Carolina entrou no local e tentou apaziguar a situação com Paula. Hariany retornou para o recinto e começou a gritar. Ao ouvir que a goiana não iria falar novamente, Paula disse: "Se não vai falar, vai daqui pra fora".

As imagens da briga ficaram sob análise durante a tarde desta quinta-feira, 11/4, conforme anunciou Tiago Leifert durante a programação da Globo.

