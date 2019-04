Imagem de Bento 16 em Roma, quando ainda ocupava o posto de papa, do qual abdicou em 2013

DO G1



Os escândalos de abusos sexuais na Igreja Católica são efeitos da revolução sexual dos anos 1960 e de uma decadência geral da moralidade, segundo o papa emérito Bento 16.

Em um ensaio, ele argumenta que a revolução sexual levou algumas pessoas a acreditarem que a pedofilia e a pornografia são aceitáveis.

Durante 23 anos, Bento 16 comandou o escritório doutrinal do Vaticano --muito criticado pela maneira como tratou dos casos de abuso sexual.

Em 2013, o religioso se tornou o primeiro papa a renunciar em seis séculos.

"Pode ser dito que, nos 20 anos entre 1960 e 1980, os padrões normativos anteriores sobre sexualidade desmoronaram completamente, e emergiu uma nova normalidade que a esta altura se tornou o tema de tentativas diligentes de perturbação", escreveu.

Bento 16 comandava o escritório doutrinal em 2002, quando os primeiros casos de abuso sexual na Igreja foram expostos na cidade norte-americana de Boston.

Muitos casos ocorreram décadas antes dos anos 1960.

As revelações de que padres predadores eram transferidos de paróquia em paróquia, e não expulsos ou processados criminalmente, já que bispos acobertavam os abusos, abalaram a Igreja globalmente e minaram sua autoridade.

No fim do ano passado, o cardeal australiano George Pell se tornou a autoridade católica mais graduada a ser condenada por delitos de abuso infantil. Seu papel como ex-assessor do papa Francisco levou o escândalo ao cerne da administração papal.

Ensaio foi publicado em revista alemã

Bento 16 publicou o ensaio na Klerusblatt, revista mensal da Igreja de sua região nativa da Baviera, na Alemanha. Uma autoridade do Vaticano confirmou sua autenticidade.

"Entre as liberdades pelas quais a Revolução de 1968 tentou lutar está a liberdade sexual desenfreada, que não se curva mais a qualquer norma", escreveu, segundo uma tradução em inglês publicada por sites católicos.

Alguns teólogos usaram o Twitter para criticar Bento 16.

Massimo Faggioli, professor de teologia da Universidade Villanova, classificou o ensaio como uma "caricatura" da Igreja pós Concílio do Vaticano II, "com todas as suas inventividades e alguns erros trágicos".

Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/11/revolucao-sexual-dos-anos-1960-levou-a-crise-de-abusos-na-igreja-diz-bento-16.ghtml