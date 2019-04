DA QUEM



Mel B está na pista para se divertir e é exatamente isso que ela está fazendo. Segundo o site DailyMail, a cantora do grupo Spice Girls retomou recentemente um romance com Danny Lopes, conhecido, basicamente, por ser um modelo que só posta fotos pelado - ou no máximo com uma sunguinha.

Ela e Lopes se envolveram em 2018 logo após o divórcio de Mel com Stephen Belafonte, mas acabaram se afastando.

Segundo uma fonte, "Mel e Danny voltaram. É muito discreto e Mel contou apenas para amigos próximos". A pessoa ainda afirmou que "que não há nenhum tipo de romance em sua relação. Eles são apenas amigos que gostam de estar um com o outro".

Danny chegou a dizer para a imprensa que seu relacionamento com a cantora é puramente baseado em "fortes desejos sexuais e um curtir o corpo do outro".

O modelo faz em sua marioria trabalhos nus, além de ser ator. No Instagram, tem um perfil específico para mostrar seus cliques mais picantes.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/mel-b-das-spice-girls-retoma-relacao-de-amigos-com-beneficios-com-modelo-nu.html