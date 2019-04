DO METRÓPOLES



Final definida no Big Brother Brasil 19. A disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão será entre Alan e Paula. A última eliminada do programa foi Carol Peixinho, com 54,67% dos votos. Mesmo assim, ela receberá R$ 50 mil. Quem ficar em segundo lugar leva R$ 100 mil.

A final começou a ser formatada na terça-feira (9/4), após a eliminação de Rízia. Assim, Alan e Hariany já estavam classificados para o último dia de programa. A goiana, no entanto, foi desclassificada após empurrar a mineira Paula.

Por decisão da TV Globo, foi expulsa da competição. O comunicado foi feito no portal Gshow, nesta quinta-feira (11/4). A sister foi chamada no Confessionário e Tiago Leifert entregou o recado à casa. “Hariany infringiu uma regra do programa e está desclassificada”, informou o Grande Irmão aos brothers restantes.

Durante a madrugada, a sister se envolveu em uma discussão com Paula e chegou a empurrá-la no chão.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/bbb/bbb19-carol-e-eliminada-e-final-sera-entre-alan-e-paula