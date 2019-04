DA VEJA SP



Você sonha com uma vida de luxo e ostentação para exibir no Instagram? Na China é possível conquistar uma imagem de glamour gastando pouco mais de 4,50 reais: no país, empresas on-line vendem seus serviços para usuários que querem aparentar um estilo de vida milionário.

É possível ser filmado “dirigindo” um Porsche, ou até exibindo pilhas de dinheiro vivo. “Qualquer item que você quiser exibir para os seus amigos, essas empresas podem encontrá-lo”, diz uma reportagem local. As informações são do Daily Mail.

Se você quer exibir uma série de notas de 100 yuan (mais ou menos 58 reais) empilhadas no banco de um carro de luxo, é necessário pagar apenas 14 reais. Algumas empresas oferecem até experiências falsas de férias, como uma refeição luxuosa em um hotel de frente para o mar, uma caminhada por uma praia paradisíaca ou até uma escalada na famosa “Montanha de Neve Dragão”, Shanzidou.

Os vídeos, que não são gravados por profissionais, podem facilmente ser confundidos com conteúdo original. “As pessoas são realmente tão vaidosas hoje em dia? Eu não consigo acreditar que algo assim exista”, protestou um internauta após a repercussão da reportagem. “Agora eu sei: todas as pessoas que eu sigo estão mentindo”, disse outro usuário do site Weibo.

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/china-fingir-milionario-repercussao/