As tomografias compartilhadas pela cantora Ariana Grande

DA REVISTA MONET



A cantora Ariana Grande surpreendeu seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar na seção Stories do Instagram uma foto de sua tomografia ilustrando seu estresse pós-traumático em seguida ao atentado terrorista ocorrido em um show dele em Manchester no ano de 2017.

No post, a celebridade de 25 anos publicou, primeiramente, a foto de uma tomografia de um cérebro saudável. Depois ela mostrou como está o cérebro de uma pessoa estressada. Em seguida, ela compartilhou suas tomografias, mostrando o cérebro dela bastante agitado

“Hilário e assustador, isso não é uma piada”, escreveu a artista na legenda das imagens. O atentado terrorista ocorrido no show de Grande em Manchester resultou na morte de 23 pessoas, incluindo do criminoso responsável pelo ataque, e deixou 800 feridos.

Posteriormente, alguns meses em seguida ao ataque, Grande viu seu ex-namorado, o rapper Mac Miller, ser vítima de uma overdose acidental. Já no final do ano passado ela encerrou seu noivado com o comediante Pete Davidson.

Instagram As tomografias compartilhadas pela cantora Ariana Grande

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/ariana-grande-compartilha-imagens-de-tomografia-para-mostrar-estresse-pos-traumatico-apos-atentado-em-seu-show.html