DA VOGUE BRASIL



Vogue conta em primeira mão: Barbara Fialho está grávida! A modelo e cantora, de 31 anos, anunciou com exclusividade que está esperando a sua primeira filha.

Fruto do relacionamento com Rohan Marley, de 46 anos, para quem disse 'sim' no final do mês de março, o bebê se chamará Maria. O filho de Bob Marley já é pai de Zion David, Selah Louise, Nico, Joshua Omaru e John Nesta.

Em entrevista anterior à Vogue, Barbara já havia comentado sobre o desejo de ser mãe e quantos filhos gostaria de ter: "O Rohan quer muitos, eu quero dois".

Ela também falou sobre como o casal se conheceu, há quatro anos.

"Quando nos envolvemos, tudo aconteceu muito rápido, de uma forma muito leve. Rohan é alegre e muito humilde. Passar o dia ao lado dele é divertido e sempre muito produtivo. Ele é elétrico e sonhador como eu, e ele também é meu melhor amigo", declara.

Reprodução/Instagram Barbara Fialho e Rohan Marley

Fonte: https://vogue.globo.com/beleza/gente/noticia/2019/04/barbara-fialho-esta-gravida-de-rohan-marley.html