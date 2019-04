DO METRÓPOLES



A atriz Guta Stresser esteve no Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira (12/4) e desabafou sobre a morte de seu padrasto, assassinado recentemente em Curitiba. Guta é conhecida por ter interpretado a personagem Bebel na segunda versão de A Grande Família. Ela está no ar em Malhação: Vidas Brasileiras.

Os participantes comentavam o episódio envolvendo o músico morto dentro de um carro no domingo (7/4), após o automóvel ser alvejado com 80 tiros. Comovida com o ocorrido, a global decidiu falar sobre o fato que vem assolando sua família.

“Minha família acabou de sofrer uma violência muito grande. Meu padrasto, pais das minhas irmãs, o Jorge, foi assassinado em Curitiba”, disse. “Hoje em dia, eu me coloco muito mais no lugar de escuta do que de fala. A violência está tão banalizada que, quando acontece dentro do nosso círculo, a gente vê uma família destruída”, opinou ainda.

Guta esclareceu que suas irmãs “estão lutando por justiça para que descubra o que houve com o pai delas”. “Foi um crime horrível”, concluiu a eterna Bebel, deixando a plateia do matutino emocionada.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/atriz-revela-assassinato-do-padrasto-ao-vivo-familia-destruida