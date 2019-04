DO METRÓPOLES



As bilionárias integrantes da família Kardashian-Jenner reconhecem sua influência na mídia e sabem como se valorizar quando o assunto é publicidade nas redes sociais. De acordo com o site Just Jared, a matriarca Kris Jenner revelou o quanto as filhas ganham por publicações em seus perfis na internet durante uma entrevista ao CBS Sunday Morning, que vai ao ar no próximo domingo (14/4).

“Minhas filhas estão constantemente recebendo ofertas para postar algo para alguma empresa, ou marca, nas redes sociais. Elas têm uma taxa por post, por story [do Instagram], para o Facebook, elas têm uma tabela de taxas. Com certeza é na casa dos seis dígitos”, revelou.

Dessa forma, a publicidade feita pelas irmãs fica entre 100 mil dólares e quase um milhão de dólares, aproximadamente de R$ 380 mil a R$ 3,8 milhões. O preço pode subir em casos de produtos farmacêuticos, como alimentos, bebidas, suplementos, ou qualquer outro produto que seja para o corpo.

Recentemente, Khloé Kardashian apagou uma publicação de seu Instagram após críticas da atriz Jameela Jamil. A empresária promovia uma bebida de emagrecimento e foi acusada de irresponsabilidade por não informar os efeitos colaterais do produto, que não foi aprovado pelas autoridades e pode desencadear distúrbios alimentares.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/kris-jenner-revela-quanto-as-filhas-recebem-por-post-nas-redes-sociais