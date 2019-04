DA REVISTA CRESCER



Até parece história de filme ou novela, mas é vida real. O pai roubou a cena durante o parto do filho Bernardo na noite desta quarta-feira (11), em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ao desmaiar ao lado da mulher, a professora de educação física, Mariana Reiser, 39. A imagem foi registrada pela fotógrafa Bruna Costa.

"Primeiro, a mãe que estava nervosa porque o parto era para semana que vem e antecipou. Aí, depois que o bebe nasceu, o pai viu e começou a ficar branco. Só deu tempo do anestesista pegar ele e colocar no chão para que ele não batesse a cabeça. O doutor ainda ficou abanando para ele voltar. Não tinha uma pessoa que não estivesse rindo dentro da sala", conta a fotógrafa.

"Eu desmaio às vezes, tenho receio de sangue. Mas estava tudo bem. Eu tinha almoçado e foi meio no susto, ela me ligou em seguida já dizendo que estava com dor. Eu estava no trabalho e já sai correndo", conta o coordenador de produção em indústria Naval do Vale do Itajaí, Duileu Edmilson Couto, 32.

"Bernardo nasceu com as vias aéreas meio obstruídas e eles começaram a fazer o procedimento pra desobstruir. Nesse momento, comecei a me sentir mal. O anestesista escutou eu falando que não estava bem e me segurou. Na hora eu já apaguei e acordei no chão com ele me abandonando e todo mundo rindo", lembra.

Além de Bernardo, o casal tem uma filha, Sophia, de 3 anos. Mas, segundo a mãe, no parto da primogênita, o pai "se comportou muito bem".

"Foi cesária também. Mas desta vez foi um pouco diferente, pois com eu estava com contrações e sentindo muita dor, acho que mexeu com ele... E o Bernardo também demorou muito pra chorar e nasceu bem roxinho. Quando eles começaram a passar aqueles caninhos nas vias aéreas do Bernardo, meu marido foi ficando mal. Eu vi e avisei que ele não estava bem", conta Mariana.

"Não fiquei nervosa, pelo contrário, achei engraçado e pedi para que a Bruna tirasse a foto para registrar momento", admite a mãe. "Mas logo me recuperei e deu tudo certo no final", completa Duileu. Certamente, o pequeno Bernardo já chegou abalando as estruturas do pai!

Bruna Costa Mas logo me recuperei e deu tudo certo no final, diz o pai

Fonte: https://revistacrescer.globo.com/Curiosidades/noticia/2019/04/parto-hilario-pai-desmaia-apos-nascimento-do-filho-em-balneario-camboriu.html