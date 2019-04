DA QUEM



O comediante britânico Ian Cognito morreu em um palco dez minutos após fazer uma piada de que estava tendo um derrame, levando a audiência a acreditar que a morte tratava-se de encenação. A fatalidade aconteceu na quinta-feira (11), durante uma apresentação do tradicional Lone Wolf Comedy Club, no bar Atic, em Bicester, no nordeste de Oxfordshire, na Inglaterra.

O jornal Daily Mail informa que os paramédicos foram chamados ao teatro por volta das 22h, mas já o encontraram sem vida.

Segundo pessoas que estavam na plateia, todo mundo continuou a rir quando Cognito começou a passar mal no palco. À BBC, John Ostojak, que estava no espetáculo, disse que o humorista fez uma piada sobre sofrer um derrame dez minutos antes. "Imagina ter um derrame e acordar falando galês", disse.

Eventualmente, após Cognito cair com violência no palco, a plateia acabou se aproximando e chamando os paramédicos, constatando que o mal súbito era real.

Com a morte, vários comediantes britânicos como Jimmy Carr, Mark Steel e Rufus Hound prestaram homenagens. "Eu nunca esquecerei sua generosidade quando eu comecei e como ele era engraçado", escreveu Carr.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/comediante-faz-piada-sobre-ter-um-derrame-e-morre-no-palco.html