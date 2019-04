DO EXTRA



Você sabia que Dedé Santana tem uma filha que também é atriz? A moça se chama Yasmim Sant'Anna, tem 22 anos e já atuou no cinema, nos filmes "Meu pai é figurante", "Licença prêmio" e "Shaolin do Sertão".

Além disso, ela é dançarina profissional e pentacampeã nacional de street dance. Apesar de ter herdado o talento do pai, ex-trapalhão, na carreira artística, a jovem vem roubando a cena por outro motivo: a beleza. Yasmim compartilhou nas redes sociais umas fotos de biquíni e está fazendo o maior sucesso (veja abaixo).

A moça é a caçula dos oito filhos do Trapalhação e fruto do atual casamento dele com a ex-Rainha da 1° Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, Christiane Bublitz.

Reprodução/Instagram Yasmim Sant'Anna tem 22 anos e é atriz

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/filha-atriz-de-dede-santana-faz-sucesso-na-web-com-foto-de-biquini-23594284.html