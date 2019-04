DA CARAS



O Padre Marcelo Rossi está passando por uma situação complicada! O religioso foi condenado na justiça após ser acusado de plágio em seu livro Ágape!

Nesta sexta-feira, 12, a obra está proibida de ser vendida e a punição imposta pela liminar é uma multa de duas vezes o valor de cada exemplar vendido a partir da notificação oficial.

O processo começou devido ao processo da escritora Izaura Garcia que acabou encontrando um trecho não autorizado de seus textos no livro Ágape. Para não criar uma grande polêmica em volta do assunto, Izaura compartilhou os detalhes do que aconteceu nas redes sociais.

“Muitas pessoas estão pensando que autorizei e depois descumpri. Não é nada disso. Eu saí pra comprar esse livro e, quando comecei a ler, me deparei com meu texto. Entrei em contato e chegamos a um acordo que, posteriormente, seria corrigido. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Não quebrei o contrato e não estou atrás de mais dinheiro. Apenas estou cobrando aquilo que é meu direito”, explicou ela.

Lançado em 2015 o livro teve um grande sucesso de vendas nas livrarias, no mesmo ano, a escritora entrou na justiça devido a cópia de texto. No processo, ela determinou R$ 50 milhões contra Marcelo e a ditora do Grupo Globo, de acordo com o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua.

