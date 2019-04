DA QUEM



GA-TA! É difícil acreditar que Giselle Prattes é mãe de Nicolas Prattes. Nesta sexta-feira (12), por exemplo, a atriz, de 38 anos, postou uma selfie em que mais parece irmã do que mãe do ator. "Sextou!!! Agradeço a luz boa do sol, ao filtro do Instagram e ao filho que estava dirigindo quando tirei essa selfie", escreveu ela na legenda da imagem postada no Instagram. O clique foi elogiadíssimo por seus seguidores, que deixaram comentários como: "musa demais", "sempre linda", "maravilhosa" e "Quando estar assim quando chegar a sua idade. Qual o segredo, Gi?"

Além de Nicolas, Giselle também é mãe de Maria Fernanda, de 8 anos. A atriz costuma compartilhar dicas de beleza e saúde em seu Instagram. Em dezembro do ano passado, a atriz revelou já ter tido câncer de pele. "Com 28 anos, eu tirei a minha primeira lesão de câncer de pele. Esse ano, graças ao diagnóstico da minha querida amiga e dermatologista Juliana Neiva eu tirei mais dois! Um mais simples e um outro mais grave (não tão grave! Também superficial). Todos no mesmo lugar, no chakra cardíaco! Ou seja, tristeza, no coração!! Usar protetor solar, se previnir, é muito básico e fundamental! Mas, hoje eu queria escrever sobre o significado dessa doença pela medicina chinesa, ou até mesmo para os que acreditam, pela visão espiritual. Todo câncer está relacionado com a ligação que você tem com os parentes, as pessoas mais próximas. São concretizações de 'tumores mentais' formados por conflitos entre pessoas da família. Quando uma pessoa arrasta uma mágoa durante muitos anos, sem poder usar a voz, por medo do conflito, por exemplo, seu universo começa a desarmonizar causando distúrbios celulares", escreveu ela.

Reprodução/Instagram Giselle Prattes

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/giselle-prates-posta-selfie-e-ganha-elogios-dos-fas-musa-demais.html