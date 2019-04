DO GLOBO ESPORTE



Marca de acidente que tirou a vida de um craque que desfilou em passagem relâmpago e inesquecível pelos gramados brasileiros, o carro de Dener, a Mitsubishi Eclipse branca, placa DNR 0010 – com as consoantes e o número de camisa preferido do craque na Portuguesa e no Vasco -, está guardada há 25 anos bem ao lado do estádio de São Januário.

O veículo - que Dener chamava de "pássaro" pela beleza e potência do carro - está numa garagem em frente ao complexo aquático do Vasco.

O local é de propriedade do ex-vice-presidente de futebol José Luis Moreira, dono de empresa de táxi. O grande benemérito vascaíno atendeu a pedido do então diretor de futebol Roberto Dinamite, recém-aposentado, para ficar com o carro da colisão fatal na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Dener morreu dia 19 de abril de 1994 – dois dias depois de sua última partida. O empate por 1 a 1 com o Fluminense no quadrangular final do Campeonato Carioca. Dener foi expulso com Branco naquela partida e foi para São Paulo, de carro, na folga.

O "Esporte Espetacular" exibe reportagem especial, neste domingo, sobre o craque, revelado pela Portuguesa, com passagem pela seleção brasileira de Falcão e seleção pré-olímpica, pelo Grêmio e por São Januário, onde chegou como astro para a conquista do tricampeonato carioca.

