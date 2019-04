DA CARAS



Arnold Schwarzenegger pisou em solo brasileiro na manhã desta sexta-feira, 12, mas sofreu um empecilho em sua liberação.

O ator, que veio para a abertura e promoção de seu evento "Arnold Sports Festival South America", foi parado na imigração do Aeroporto internacional de Guarulhos.

O motivo dos questionamentos foi ter esquecido o passaporte com o visto brasileiro. Após duas horas e meia, acabou liberado depois de a embaixada norte-americana no Brasil enviar à Polícia Federal uma versão digitalizada do documento.

Em 18 de março, o governo publicou um decreto em que libera cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão de emitirem um visto, seja para atividades turísticas, realização de negócios, práticas desportivas e artísticas, entre outras situações. A decisão, porém, só entra em vigor a partir de 17 de junho.

