DO METRÓPOLES



A atriz Kika Kalache, no ar com a novela Jesus, da TV Record, foi parada numa blitz na última quinta, no Rio. Até aí tudo bem. O problema segundo ela, teria sido o motivo da abordagem.

Em áudio enviado aos amigos, Kika afirmou que o motivo de ela ter sido parada seria a sua profissão de atriz e, por isso, poderia estar com drogas. Kika também afirmou que os policiais diziam cumprir ordens do governador do Rio, Wilson Witzel.

“Revistaram cada milímetro da minha bolsa, do meu carro. E o cara (policial) falou na minha cara que me parou porque me reconheceu e que a minha profissão era suspeita. Que ator sempre tem drogas e que ele pegou três atores com drogas. E que, enfim, ele iria me revistar porque eram ordens do governador”, afirmou.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/atriz-e-parada-em-blitz-no-rio-profissao-suspeita