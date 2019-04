Robbie Williams e Ayda Field com Simon Cowell em foto promocional do X Factor

DA REVISTA MONET



Parece que Simon Cowell é o chefe menos querido da televisão bitânica. Depois de Sharon Osbourne ter acusado o famoso produtor musical de tê-la demitido do 'X Factor' por ser "velha demais", agora foram Robbie Williams e Ayda Field que saíram do programa porque Simon Cowell se recusou a aumentar seus salários.

Robbie Williams e Ayda Field eram jurados do 'X Factor' e ficaram um ano no programa. De acordo com o portal The Sun, o cantor de 45 anos, e sua esposa, 39 anos, aparentemente se demitiram porque acreditam que o salário que recebem de 10 milhões de libras esterlinas (cerca de 50 milhões de reais) é pouco. Mesmo assim, o site afirma que não houve briga entre eles e o chefe do programa, Simon Cowell, com quem eles recentemente passaram férias.

Um funcionário do programa disse ao site: “A perda de Robbie é um grande golpe, dado seu enorme poder de estrela. Mas o 'X Factor' está sendo revisado e provavelmente voltaremos a três juízes, e foi assim que começamos. Robbie e Ayda já tinham um acordo de £ 10 milhões e não havia como sermos capazes de aumentar esse dinheiro. Eles não se desentenderam com Simon - todos passaram férias juntos recentemente - mas há negócios em jogo".

No final do ano passado, Robbie Williams admitiu que queria dinheiro extra de seu chefe Simon Cowell. O astro, que supostamente tem um patrimônio de 150 milhões de libras (761 milhões de reasi), disse ao The Sun: "Nós [ele e sua esposa Ayda] adoraríamos voltar. Mas precisamos ser tratados gentilmente, então vamos ver. Isso é uma indireta para um aumento salarial? Com certeza!".

Os relatos seguem a notícia de que o 'X Factor' chegou ao fim e Simon está planejando um reality com celebridades no estilo 'Dança dos Famosos', mas com cantores.

Uma fonte disse ao jornal Daily Star: "O show está sendo substituído por um programa que só será para celebridades. O público não poderá participar. Então, os espectadores não verão mais novos talentos sendo descobertos. É o fim de uma era".

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Reality-Show/noticia/2019/04/robbie-williams-e-esposa-se-demitem-de-x-factor-apos-simon-cowell-se-recusar-aumentar-salario-de-r-50-milhoes.html