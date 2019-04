DA REVISTA MONET



Os advogados do ator Johnny Depp vão intimar o milionário norte-americano Elon Musk para depor no processo de difamação movido pelo astro contra sua ex-esposa, a atriz Amber Heard.

A informação foi revelada pelo jornal britânico MetroUK. No caso, Musk é ex-namorado de Heard e o relacionamento dos dois teve início logo após o anúncio do fim de casamento da atriz com o ator.

No entanto, Depp acredita que Heard o traiu com o empresário durante todo o período em que ele esteve casado com ela, tendo inclusive começado o affair apenas um mês após a troca de alianças.

Em seu processo, Johnny Depp pede US$ 50 milhões em indenização por difamação, alegando que Heard teria mentido e inventado as acusações de agressões domésticas feitas por ela após o anúncio do divórcio.

O MetroUK conversou com um dos advogados pessoais de Depp. O representante legal do ator relatou que Musk precisa ser questionado por ter supostamente auxiliado Amber Heard a inventar provas e fomentar as acusações que ela viria a fazer contra o ex após o anúncio do divórcio.

O jornal inglês entrou em contato com os assessores de Elon Musk e Amber Heard, mas eles ainda não se pronunciaram publicamente sobre os planos de Depp e seus advogados para o julgamento.

Recentemente, Johnny Depp classificou como “mentiras” as fotos entregues por Amber Heard à Justiça dos Estados Unidos de uma destruição que teria sido feita pelo ator durante um surto de raiva no qual ele também agrediu a então esposa.

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/johnny-depp-vai-intimar-milionario-elon-musk-em-briga-judicial-contra-ex.html