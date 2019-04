DA CARAS



Veruska Boechat foi pega de surpresa nesta sexta-feira, 12. Ao embarcar em um avião para uma viagem, a viúva de Ricardo Boechat, ela foi reconhecida por uma comissária de bordo, que fez questão de mandar um bilhete para ela. Na mensagem, a funcionária prestou condolências pelo ocorrido com seu marido e desejou luz no caminho dela e de suas filhas, Valentina e Catarina.

Mesmo com dois meses da morte do astro do mundo jornalístico, muitas pessoas ainda se mostram solidárias pela família de Ricardo. Prova disso foi a mulher que pegou Veruska de surpresa. Impactada, na legenda da imagem, que mostrava o bilhete, ela escreveu: "Eu acredito nas pessoas".

"Dona Veruska, não consegui me conter e, ao te ver a bordo, resolvi demonstrar todo o carinho e dividir o sentimento de perda com você. Que bom ver que as meninas dele estão bem. Fique bem!", disse a mulher, fazendo menção às filhas do casal, Valentina e Catarina.

Sempre fazendo questão de ressaltar a importância do marido em sua vida, recentemente, a viuva relembrou mais um dia 11, data que ficou marcada pelo trágico acidente de helicóptero que ele sofreu em São Paulo. Com uma sequência de fotos emocionantes, ela se declarou para Boechat.

"É dia 11 outra vez, quem me dera tudo tivesse sido só um pesadelo''

O bilhete que ilustrava uma das imagens tratava-se de uma mensagem que o jornalista havia deixado, celebrando uma data especial do casamento: Amor, eu sempre acreditei que ganharia um presente da vida, capaz de fazer tudo ter valido e valer a pena. Só não imaginava que seria tão gostoso. De seu marido e apaixonado, R."

