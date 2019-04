Do ISTO É



A canção “Miserere Nobis” é a primeira faixa do célebre álbum “Panis et Circensis”, marco do movimento tropicalista. Foi composta em 1967 por Gilberto Gil e Capinan e seus versos finais são as palavras soletradas “Brasil”, “Fuzil” e “Canhão”, seguidas da frase em latim “Ora pro Nobis!”. Apesar de não ter sido composta por ele e fazer clara alusão à fase mais dura da ditadura militar, o Bispo Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, dom José Francisco Falcão de Barros, a elegeu sua preferida do repertório do cantor Caetano Veloso.

“Miserere Nobis” significa “Tende piedade de nós” e “Ora pro Nobis” quer dizer “Orai por Nós”. Na semana passada, no entanto, dom Falcão envolveu-se em uma polêmica com Caetano. Noticiou-se que durante missa no dia 31 de março, quando o golpe militar de 1964 completou 55 anos, o bispo teria citado outra canção do compositor, “É Proibido Proibir”, para criticá-lo. O bispo teria chamado Caetano de “imbecil” e desejado que alguém desse “veneno de rato” para ele.

Caetano interpelou judicialmente dom Falcão, mas o bispo diz que suas palavras foram distorcidas.As minhas palavras na homilia foram distorcidas. Colocaram nos meus lábios palavras que eu jamais disse. Nem diria. Em toda a homilia, jamais pronunciei a palavra “imbecil”. Nem desejei dar nada (veneno de rato) a ninguém. A primeira coisa que eu devo dizer também é que ao longo da homilia não foi citado o nome de qualquer cantor ou compositor.

A homilia do dia 31 versou sobre as leituras litúrgicas, o trecho do Evangelho que fala do filho pródigo que abandona a casa do pai em busca de uma liberdade sem proibição. O que eu quis mostrar é que a liberdade, no sentido cristão, é um conjunto de restrições. Não se pode falar de liberdade sem proibição. Dos Dez Mandamentos da lei de Deus, seis têm proibições. Foi nesse contexto que eu disse que na década de 1970 alguém compôs uma música cujo título era “É Proibido Proibir”.

Eu me referi a algo que já vinha sido cantado no espírito de Maio de 68 na França…Sim, antes dessa música ser composta aqui no Brasil. “Il est interdit d’interdire”… “É proibido proibir”. É uma expressão que não é de Caetano Veloso. Voltando à homilia, para mostrar a incoerência de se dizer que você é livre e proíbe qualquer proibição, eu disse a seguinte frase: ‘Se eu encontrasse o autor dessa música, eu lhe perguntaria: ‘Como assim? Então, você aceitaria comer veneno de rato e mastigar cianureto?’. Fiz uma pergunta, fiz um questionamento.

Não foi um desejo.Quando você quer contrapor um pensamento a outro, faz uma pergunta hipotética. Para confrontar a ideia do outro. A questão hipotética é que é proibido comer aquilo. Por isso, a sua tese de que é proibido proibir comer aquilo é inaceitável. É como no jornalismo. Como diz a Constituição, é legítima a manifestação do pensamento. Mas com os limites éticos e legais. Aí, alguém diz que defende a liberdade de pensamento sem qualquer limite ético ou legal. Aí, se perguntaria:

‘Você aceitaria que alguém publicasse um artigo, difamando, caluniando, injuriando a sua mãe?’. A pergunta não é um desejo. É um questionamento para mostrar a inconsistência do pensamento do interlocutor. Foi isso o que aconteceu. Não chamei ninguém de imbecil. Não me referi a nenhum cantor brasileiro. Esse jargão é francês. Não é de Caetano.Há uma canção de um de seus primeiros discos, que remete à liturgia católica: “Miserere Nobis”. É uma afirmação que se encontra literalmente na missa católica. Não sei qual o contexto que o levou a redigir, mas o fato é que é uma letra católica romana. “Miserere Nóbis, Miserere Nóbis, Miserere Nóbis, Senhor” é o que nós rezamos todos os dias. Impossível que alguma pessoa ouvindo não remeta à nossa Igreja, ao nosso Deus, ao que rezamos todos os dias

.Se ao longo da história da igreja, tivesse havido um único caso de pedofilia, já seria gravíssimo e inadmissível. Os escândalos de natureza sexual só têm uma explicação: é o mistério da iniqüidade. O mistério do mal. É a manifestação mais sórdida da ação do poder das trevas dentro da igreja. Nos três últimos pontificados, de São João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, tivemos uma reação extremamente enérgica de tolerância zero.

O papel da Igreja é de ser luz e sal da terra para todos os homens. E isso toca particularmente a conduta dos seus ministros, que deve ser, antes de tudo, um exemplo. Quem não é um exemplo e molesta seres humanos indefesos é indigno de ser sacerdote. É um desafio tremendo que temos pela frente. A imensa maioria dos mais de 400 mil sacerdotes é honesta. Os escândalos são uma chaga que temos de conviver, mas, de forma enérgica, temos de enfrentar.

Fonte https://istoe.com.br/nao-sugeri-dar-veneno-de-rato-ao-caetano/