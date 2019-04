DO METRÓPOLES



Casada com o piloto Alexandre Negrão desde o fim de 2017, Marina Ruy Barbosa descarta a possibilidade de ser mãe por agora. Emendando um trabalho atrás do outro na TV Globo, a ruiva nem sequer curtiu lua de mel com o amado que, segundo ela, já planeja uma família.

Em entrevista à revista Vogue, Marina esclareceu a questão e definiu seu futuro como mãe. “Não pensamos em filhos ainda; o Xandinho tem 10 anos a mais que eu, nós somos apaixonados por crianças, mas acho que, quando for a hora, vou sentir”, garantiu.

“Claro que é uma decisão do casal, mas acho que é um momento muito importante para a mulher. Por ele já teríamos filhos, mas sabe que a decisão é minha e super me respeita”, concluiu a atriz de 23 anos.

Declaração apaixonada

No domingo (7/4), a ruiva usou as redes sociais para se declarar ao marido. Ela publicou fotos do casamento e abriu o coração a Negrão: “Meu amor, um ano e seis meses desse dia tão especial, suados, felizes, leves e apaixonados. A cada segundo que passa, eu tenho mais e mais certeza do quanto nosso amor é forte e raro”.

“Acredito que casamento é uma escolha diária. É olhar para seu parceiro e escolher todo dia a mesma pessoa. Eu te escolhi todos esses dias, e te escolherei todos os dias que ainda estão por vir”, finalizou a global.