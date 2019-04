No Brasil, os problemas estão concentrados nas maiores metrópoles

Os problemas em torno do Facebook foram detectados inicialmente por volta das 8:00, horário de Brasília. Num primeiro momento, apenas a instância web do Facebook foi afetada, mas em pouco tempo, a pane se alastrou para o Instagram e WhatsApp, tanto acessível por navegadores, quanto por seus apps dedicados.

O Messenger, o mensageiro instantâneo diretamente ligado ao Facebook, também está inoperante.

Segundo o site DownDetector, a instabilidade dos três serviços se concentra na costa leste dos Estados Unidos, Europa, região da Ásia-Pacífico, alguns países da África e algumas capitais do Brasil, como São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e o Distrito Federal. Algumas regiões, como o Japão e a Austrália, escaparam ou foram minimamente afetados, ao menos por enquanto.

Embora o Instagram e o WhatsApp possuam links próprios, basicamente as áreas afetadas são as mesmas nos três serviços. No Brasil, os problemas estão concentrados nas maiores metrópoles, embora isso possa mudar.

O Facebook ainda não se manifestou oficialmente sobre a instabilidade em seus serviços, logo, não se sabe por quanto tempo ela irá perdurar. Em situações normais, a empresa costuma resolver problemas de instabilidade rapidamente, no entanto, isso depende da região e extensão dos problemas.

No momento em que este texto está indo ao ar, o WhatsApp havia começado a funcionar mal e porcamente, sem integração ao WhatsApp Web, enquanto Facebook, Instagram e Messenger permanecem fora do ar. Logo, o melhor a fazer é sentar, relaxar, abrir um refrigerante, ligar a TV esperar. Ou xingar muito no Twitter, enquanto faz propaganda para o Telegram.

Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger estão aos poucos voltando à normalidade. A rede social ainda não se pronunciou a respeito.