O menino Julen, de 2 anos, cuja queda em um poço de cem metros mobilizou uma grande operação em em Totalán, na Espanha, morreu logo ao cair no buraco. As autoridades espanholas revelaram nesta segunda-feira o resultado da autópsia do pequeno, que sofreu o acidente em 13 de janeiro, durante almoço de família.

Equipes de resgate passaram 13 dias engajadas em uma operação complexa. No período, os socorristas não perderam a esperança de encontrar Julen vivo.

O poço tinha 25 centímetros de largura, o que inviabilizou o acesso à criança pelo buraco. Os bombeiros e engenheiros precisaram perfurar um poço paralelo, em um terreno rochoso, e fazer descer homens por uma espécie de elevador para que cavassem na direção de onde acreditavam estar Julen.

Em 26 de janeiro, o corpo do menino foi encontrado, sem vida. De acordo com exames, citados pelo jornal português Publico, Julen teve traumatismo cranioencefálico.

Os pais de Julen, José e Victoria, já haviam perdido um filho pequeno há um ano e meio, quando o caçula era recém-nascido. Diversos jornais espanhóis relataram a triste história da família, confirmada por posts da avó dos meninos no Facebook. O primogênito do casal, Oliver, morreu de forma repentina quando tinha apenas 3 anos de idade. Ele teve morte súbita em 2017, segundo o diário espanhol El Mundo.

De acordo com o El País, José e Victoria foram à serra para um almoço de família, em um domingo, e a criança de 2 anos caiu no buraco enquanto os adultos preparavam a comida.

