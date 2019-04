DO METRÓPOLES



A equipe que gerencia as redes sociais de Paula, ganhadora do Big Brother Brasil 2019, anunciou que a bacharel em Direito desistiu de encontrar ex-BBBs na tarde deste domingo (14/4) após ser alvo de ameaças.

“A Paula não irá ao encontro do Camarote, por conta da quantidade de pessoas e as ameaças que ela anda recebendo”, diz a mensagem publicada no Twitter oficial da mineira.

Horas mais cedo, os colegas de confinamento da loira Maycon e Diego avisaram aos fãs em postagens no Instagram que o grupo Camarote iria se reunir em um show do cantor Thiaguinho, no Rio de Janeiro.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/bbb/paula-desmarca-encontro-com-ex-bbbs-apos-sofrer-ameacas