A jovem Taynan Sousa, da cidade de Pedro II, teve uma imensa surpresa na sexta-feira (12), na maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina. Grávida de 34 semanas, ela esperava o nascimento das gêmeas Izabel e Eloá, mas descobriu apenas na sala de parto que seria mãe de trigêmeas. “Quase morri de susto”, disse ela, entre sorrisos, ao G1.

Segundo Taynan, a terceira gêmea, Eloíza, não apareceu em nenhuma das quatro vezes que passou por ultrassom. A última foi feita já na maternidade, pouco antes do parto. A menina foi descoberta depois que as duas primeiras já haviam nascido. “Depois do parto a médica viu os pezinhos”, contou Taynan.

As três meninas nasceram com 34 semanas e quatro dias de gestação. A primeira, Izabel, nasceu com 1,57 kg, Eloá com 1,54 kg e a surpresa, Eloíza, com 1,65 kg. Taynan e o marido, Wanderson, vieram de Pedro II para Teresina durante a madrugada de sábado (13), assim que começou o trabalho de parto.

O pai das trigêmeas, o professor de química Wanderson, contou que ficou paralisado ao receber a notícia sobre a terceira filha por telefone.

“Ela sorrindo falou: ‘Adivinha!’. Na hora, eu pensei que eram homens. Ela respondeu: ‘não, é que tem mais uma’. Ela passou para o médico, para ele confirmar. Fiquei sem reação”, disse.

Apesar dos sorrisos diante das três crianças, o casal não esconde a preocupação com o futuro da família. Professor de química, Wanderson está atualmente desempregado. Pego de surpresa, o casal não havia preparado um enxoval para as duas meninas que eram previstas.

“A gente esperava que [o nascimento] não seria na data que estava marcado, o médico já estava dizendo que poderia vir antes. Mas a gente esperava semanas, né, não mais de um mês. Acho que encerramos por aqui. A casa já está cheia”, brincou o pai.

