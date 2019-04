DA REVISTA MONET



Chegou ao fim o namoro da modelo Naomi Campbell com o cantor e ex-membro do One Direction Liam Payne. O término do relacionamento foi confirmado por uma fonte próxima aos dois em depoimento ao jornal inglês Daily Mirror. “O Liam e a Naomi se divertiam muito juntos, eles se davam bem e riam muito, mas não era para ser”, declarou o contato.

“Eles estão vivendo vidas muito diferentes”, explicou a fonte ao falar sobre a rotina do músico de 25 anos e a lenda das passarelas de 48. “Eles vão continuar amigos, não há nenhuma tensão entre eles”, relatou.

Durante os cerca de quatro meses em que estiveram juntos, Payne e Campbell conseguiram manter o relacionamento distante do público e jamais foram vistos acompanhados por fotógrafos e fãs.

No entanto, o romance foi explicitado pela troca constante de elogios e flertes entre os dois em suas contas nas redes sociais. “A perfeição em pessoa…”, escreveu o artista em uma foto de Naomi. “Alma linda”, respondeu a modelo em uma foto na qual Payne aparece sem camisa.

Pai de um garotinho de um ano, fruto de seu namoro com com a cantora Cheryl, Payne recentemente publicou no instagram outra foto em que aparece sem camisa, durante sua ida ao Festival de Coachella, nos Estados Unidos. Já Campbell compartilhou no Instagram uma foto dela jovem, ainda no início de sua carreira, para celebrar seus 33 anos de atividade profissional.

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/naomi-campbell-termina-namoro-com-cantor-23-anos-mais-novo-diz-jornal.html