Por essa Claudia Leitte não esperava! A cantora, na última semana, foi surpreendida ao presenciar seu piloto de avião, Ernani Luiz Assis Figueiredo Campos, sendo preso pela Polícia Federal.

A detenção, de acordo com informações da revista Veja, aconteceu devido a irregularidades com a aeronave, que atuava como táxi-aéreo sem ter permissão para tal.

No momento em que a prisão aconteceu, Ernani estava no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, onde havia acabado de desembarcar com Claudinha.

Por meio de assessoria de imprensa, a artista alegou que não sabia das irregularidades e também afirmou que não tem vínculos com o piloto.

