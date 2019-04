DO METRÓPOLES



Uma mulher teve de ser internada após estalar o pescoço e ter um AVC. Natalie Kunick, 23 anos, de Londres, Inglaterra, estava assistindo um filme com um amigo quando decidiu estalar o pescoço. O som ouvido por ela e pelo colega foi bem mais alto do que o normal, mas os dois continuaram a ver o longa.

Cerca de 15 minutos depois, Natalie foi ao banheiro e caiu no chão, pois não estava mais sentindo a sua perna esquerda. “Meu amigo veio me ajudar. Ele pensou que eu estava bêbada, mas, no fundo, eu sabia que tinha algo errado”, disse a jovem ao jornal Daily Mail. Ela, então, hesitou em ligar para emergência porque realmente poderia ser algum sintoma do grande consumo de álcool.

No entanto, após sentir que ia desmaiar, ela fez a ligação. No caminho, os médicos da ambulância começaram uma série de exames e foi constatado o AVC. “Os especialistas me disseram, depois que cheguei ao hospital, que, ao estalar o pescoço, minha artéria vertebral se rompeu. Há uma chance em 1 milhão disso acontecer”, contou Natalie.

O caso ocorreu no mês passado, mas só foi divulgado pela vítima agora. Natalie segue em recuperação, pois ficou com alguns movimentos comprometidos. “Os médicos dizem que esperam uma recuperação completa, mas não me deram um tempo exato para isso. Eu estou determinada a ficar boa assim que possível”, afirmou.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/jovem-estala-o-pescoco-tem-infarto-mas-acha-que-esta-bebada-entenda