Condenado a 6 meses e 28 dias de detenção em regime semiaberto pelo crime de injúria contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), Danilo Gentili se pronunciou novamente sobre as acusações. Em entrevista a Leda Nagle, o comediante disse achar isso tudo “um absurdo” e afirmou que “nem Hitler foi acusado por tanta coisa”.

O apresentador do The Noite, que ainda pode recorrer da sentença, também comparou sua condenação à situações de culpabilidade de vítimas de estupro. “Quando você diz para uma mulher ‘você foi estuprada, mas também estava de minissaia’, está colocando a culpa na vítima, quando só o estuprador é o culpado. E é o mesmo caso aqui. Você culpa a vítima da censura por uma pena tão discrepante como essa”, explicou Gentili.

Em seguida, o comediante garantiu que não irá mudar seu jeito, nem evitar piadas por medo de ser processado novamente. “Se eu deixar de fazer qualquer piada com medo da patrulha, quer dizer que eles venceram, quer dizer que não sou mais comediante, que sou militante político”, disse.

“Cheguei até aqui porque não mudei. Falar não é crime, não pode ser”, destacou Gentili. Quando questionado por Leda se acha que irá para a prisão, Danilo doi enfático ao dizer que não. “Praticamente impossível. Mas se me perguntassem há uma semana se eu seria condenado, diria ‘impossível’, e fui”.

Confira a entrevista completa:

Crime de Injúria

Danilo Gentili foi condenado por um crime de injúria contra a deputada Maria do Rosário (PT). A sentença diz respeito a uma atitude do comediante em março de 2016. Na época, ele postou um video em que, segundo a decisão do caso, ofendeu “a dignidade ou o decoro, atribuindo-lhe (a Maria do Rosário) alcunha ofensiva, bem como expôs, em tom de deboche, a imagem dos servidores públicos federais e a Câmara dos Deputados”.

No vídeo em questão, Danilo Gentili rasga uma intimação oficial enviada por Maria do Rosário e a esfrega em suas partes íntimas. A defesa disse que a intenção do comediante não foi atacar a deputada, mas a juíza não aceitou a alegação. No Twitter, Danilo ainda fez piada com a situação: “Quem vai me levar cigarro?”. Um dia após a sentença ser emitida, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou solidariedade com o humorista.

