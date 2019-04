DA REVISTA MONET



O músico e ex-astro infantil Aaron Carter afirmou que pretende tornar pública em um futuro próximo a experiência que teve na infância durante seu convívio com o músico Michael Jackson no rancho Neverland. Hoje aos 31 anos, o artista revelou seus planos em entrevista ao site TMZ.

Primeiramente, o músico voltou atrás em suas críticas ao documentário ‘Leaving Neverland’ (2019), sobre as acusações de abuso infantil contra Jackson. Ele também se retratou contra os dois homens que acusam o Rei de Pop de estupro quando eles eram crianças.

“Para ser honesto, após ver a história de todo mundo vir à tona, eu confesso ter sido um pouco agressivo quando falei pela primeira vez sobre o tema”, declarou o artista.

“Cada um tem a sua própria história e sua própria experiência e eu preciso aceitar isso. Aliás, sobre essa questão, na verdade eu tenho a minha própria experiência com o Michael e vou falar sobre isso em breve”, afirmou.

As novas declarações de Carter são diferentes de seu posicionamento inicial sobre ‘Leaving Neverland’. No mês passado, ele respondeu a um perfil no Twitter atribuído a Wade Robson, uma das supostas vítimas de Jackson, que afirmava que Carter sabia dos crimes do Rei do Pop.

“Minha vontade era socar você no rosto. Eu perguntaria se você está dizendo a verdade, mas antes daria um soco em você”, declarou. Depois ele acusou: “Você está pisando no túmulo de um ícone, de uma lenda”.

Reprodução O cantor Aaron Carter

