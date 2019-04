DA VEJA SP



A vitória de Paula no Big Brother Brasil 2019 continua provocando polêmica. A atriz Juliana Paes foi questionada na internet após compartilhar uma foto ao lado da campeã.

Os fãs da famosa relembraram quando, em janeiro de 2017, ela relembrou a infância em terreiros de Umbanda no programa Encontro com Fátima Bernardes. Paula está sendo processada por Rodrigo por intolerância religiosa.

O clique foi compartilhado no domingo (14) por Juliana Paes em seu Instagram.

“Estava de bobeira aqui, tomando uma fresca e olha quem eu encontro. Tadinha, ela não descansou nada até agora. Parabéns!”, escreveu a atriz com a legenda “Maravilhosa!”. Após a repercussão negativa do clique, no entanto, a famosa apagou o registro de seu perfil na rede social. No Twitter, no entanto, os fãs seguem questionando o clique da atriz com a campeã do BBB19.

OLHA SÓ QUEM ENCONTROU A PAULA NO PROJAC, ELA MESA A MUSA JULIANA PAES. #BBB19



pic.twitter.com/AGs4Lydcj6 — Davi 💫 (@raivosei) 14 de abril de 2019

a juliana paes parabenizando a paula racista... — leo (@swiftjao) 14 de abril de 2019

Juliana Paes fazendo vídeo com a Paula, puts, ladeira abaixo — yas (@perrystanax) 14 de abril de 2019

Coitada da Juliana Paes :/ Já está sendo xingada horrores só pq postou um vídeo junto com a Paula no Projac zzzzzz As madames aqui não querem ver nenhum artista global falando com ela. Tomara que mtos atores falem com ela e tirem fotos. Vou adorar ver os shows desse povinho — bryan (@hwghjackman) 14 de abril de 2019

Não basta promover fake news da deforma da previdência, a Juliana Paes ainda fica tietando a racistaça da Paula lá na Globo. — star warsnático (@igorescorreia) 14 de abril de 2019

