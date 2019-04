DO METRÓPOLES



Giovanna Ewbank foi madrinha do casamento de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão, no fim de 2017. A loira, casada com Bruno Gagliasso — par romântico de Marina na novela O Sétimo Guardião –, parece ter apagado a amizade com a ruiva, porém. Tudo isso após a polêmica acerca de José Loreto.

Em fevereiro, apontada como pivô da separação do ator e Débora Nascimento, Marina se viu num turbilhão de acontecimentos, incluindo o unfollow de Giovanna nas redes sociais. Ao colunista Leo Dias, do portal UOL, a global desabafou sobre o incidente, mas garantiu não ser inimiga de sua madrinha de casório.

“Minha consciência e meu casamento estão tranquilos e bem […] Eu não tenho nada contra ninguém. Acho que todo mundo às vezes toma atitudes precipitadas. Não posso entrar na cabeça das pessoas e entender todos os sentimentos delas, mas eu não tenho nenhuma mágoa”, garantiu.

“Obviamente que fiquei mexida com a situação toda, impossível não ficar. É impossível ter um terremoto embaixo de você e ficar inabalável. Eu não sou inabalável, sou frágil… mas sou forte”, contrapôs. Questionada sobre uma possível conversa com a mulher de Gagliasso para esclarecer o assunto, Marina frisou: “Eu só posso falar sobre as minhas atitudes, sobre o que eu faço”.

Vale lembrar que não só Ewbank se voltou contra Marina, como também Bruna Marquezine, Thaila Ayala e Marina Goldfarb (esposa de Cauã Reymond). Todas elas entraram na mira de internautas, que as detonaram na época.

