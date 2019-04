DO METRÓPOLES



Após escrever um desabafo nas redes sociais, Whindersson Nunes decidiu dar um tempo nas redes sociais e na agenda de trabalho. O humorista cancelou todas as apresentações até o início de agosto. Além disso, as gravações de campanhas também foram adiadas. Segundo o Extra, Whindersson teve uma estafa e precisará se afastar para tratamento.

O piauiense acabou de voltar de uma turnê mundial. E foi justamente uma semana após sua volta que ele falou sobre uma suposta depressão.

Entristecido, o artista revelou não sentir vontade de viver, e chamou a esposa, Luisa Sonza, de “minha rocha”. Sincero, ele pediu desculpas aos fãs, admitiu medo de decepcioná-los e contou que fará terapia.

“Eu queria conversar com meus fãs das antigas, com as pessoas que gostam de mim sobre o que está acontecendo comigo. Tive que tomar muita coragem para vir aqui”, começou ele, afirmando que se sente triste já há alguns anos.

“Eu sinto uma angústia todos os dias. Algumas risadas, algumas brincadeiras… e lá estou eu de novo com esse sentimento ruim […] Me sinto mal por não poder me ajudar, mas procuro ajuda nos amigos, na família […] Eu fico com tanto medo de decepcionar que fico preso em mim mesmo”, disse, ainda.

Pedindo perdão aos seguidores, Whindersson disparou: “Foda-se o dinheiro, os números, eu não sinto tanta vontade de viver. Nunca quis tirar a minha vida, nunca. Nunca quis decepcionar minha família, nem vocês, nem minha esposa que tem sido minha rocha, a pessoa mais incrível que já conheci”.

“Eu vivo rodeado de abutres, cada um querendo a sua fatia do bolo, e ver tantas pessoas ruins me deixa deslocado. A única coisa que me deixa feliz é subir no palco; quando subo no palco me sinto em um lugar bom, é luz, é felicidade”, escreveu o artista, que não deseja retornar ao estado depressivo, como deixou claro.

“É tão ruim ficar assim, porque já estive lá uma vez, não queria voltar pra lá porque é gelado e sem cor… Eu amo sorrir […] Me desculpem se eu decepcionei alguns de vocês, não me entendam mal, por favor. Eu quero fazer terapia, eu quero ajuda, quero viver. Amo vocês”, concluiu.

