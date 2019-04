DO PORTAL OVERTUBE



O Portal Overtube acompanhou desde o último dia 20 de março a situação complicada vivida por Claudia Rodrigues. A atriz se sentiu mal dentro de casa, foi levada a uma clínica e ficou internada por algumas semanas.

Seu estado de saúde fez com que a artista voltasse a ganhar grande destaque na mídia. O quadro era considerado bastante delicado e Adriane Bonato, sua amiga e empresária, deixava os fãs da humorista a par da situação e pedia orações.

Com a mãe se recuperando já em casa (ela teve alta no início de abril), Iza Hieatt, filha da comediante, decidiu quebrar o silênico e falou sobre a situação da Globo com a artista. Ela foi demitida em 2013 e recontratada alguns anos depois por conta de um processo na Justiça.

“Eles podiam ter tido um pouco de compaixão, de humanidade, porque não se faz isso, foi discriminação, foi uma demissão discriminatória, ela tem uma doença degenerativa! Ela está se esforçando para voltar a fazer o que ela mais ama, que é trabalhar. É só isso que ela quer: voltar a trabalhar, porque ela é capaz”, disse Iza ao Câmera Record desta segunda-feira (15).

Também na reportagem, Adriane Bonato disse que Claudia ficou extremamente chateada e inconformada com a situação. “É revoltante, ela deu a vida pela empresa. Eu tenho uma mágoa grande com a Rede Globo e falei para eles quando fizeram a demissão”.

A história de Claudia Rodrigues

A artista, conhecida por seus papéis de humor no canal da família Marinho, trabalhou por vários anos no Zorra Total e chegou a fazer uma série de participações em outras produções. O sucesso foi tanto que Claudia ganhou um programa pra chamar de seu.

A Diarista teve quatro temporadas na telinha da emissora carioca e, enquanto era exibida, fazia o maior sucesso. Entre outras personagens icônicas da comediante, Marinete com certeza é uma das mais conhecidas.

Claudia Rodrigues descobriu no ano 2000 que era portadora da Esclerose Múltipla. Embora tenha trabalhado normalmente por vários anos depois, em 2007 ela começou a ter alguns problemas, e foi quando seu programa foi cancelado da programação.

Ela retornou ao Zorra Total algum tempo depois, programa em que ficou até 2013. Depois, foi demitida da emissora. Em setembro do ano passado ela foi recontratada por decisão da Justiça, que ordenou que seus salários dos últimos três anos fossem pagos.

Apesar a recontratação, ela não chegou a aparecer na telinha até o momento.

