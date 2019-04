DO G1



Cerca de 17,4 milhões de norte-americanos assistiram ao primeiro episódio da temporada final de “Game of Thrones”, um recorde de audiência para a série de fantasia medieval, informou o canal HBO nesta segunda-feira.

A HBO disse que a soma da audiência do canal de TV e dos espectadores nos aplicativos HBO GO e HBO NOW superou o recorde anterior da série, de 16,9 milhões de espectadores, atingida no último episódio da sétima temporada, há dois anos.

Nas redes sociais, o episódio de domingo foi também o mais comentado no Twitter, com mais de 5 milhões de tuítes e 11 milhões de menções ao longo do fim de semana, disse a HBO em um comunicado.

Todos os 10 principais tópicos do Twitter na noite de domingo foram sobre o episódio.

A série, ambientada no disputado reino ficcional de Westeros, começou em 2007 e se tornou o maior sucesso da HBO.

A sétima temporada obteve uma média de 32,8 milhões de espectadores por episódio nos Estados Unidos em contagens posteriores e a HBO disse esperar que na temporada oito isso “cresça consideravelmente”.

“Game of Thrones” está disponível em mais de 150 países, mas a HBO disse que dados de audiência não são fáceis de recuperar em muitos desses mercados, tornando impossível o cálculo de uma estimativa mundial.

O último episódio de “Game of Thrones” será veiculado em 19 de maio.

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/04/16/game-of-thrones-estreia-temporada-final-com-recorde-de-174-milhoes-de-espectadores-nos-eua.ghtml