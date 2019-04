DA REVISTA MONET



A cantora Britney Spears está cogitando seriamente em se aposentar e dar por encerrada sua carreira musical. A informação foi noticiada pelo site do jornal Daily Mirror.

Uma fonte próxima à artista revelou à publicação que a celebridade de 37 anos está desgastada e pessimista após retornar à reabilitação após anos sem nenhuma recaída com seus vícios. Muitas das tensões e dos problemas da cantora seriam decorrentes dos problemas de saúde do pai dela, Jamie Spears.

“É óbvio que ela tem tido dificuldade para lidar com o fato de que o pai dela pode não estar por perto em breve, então ela está refletindo sobre o que é realmente importante para a vida dela”, disse a fonte da publicação. “Amigos mais próximos realmente acreditam que ela pode abandonar a indústria para sempre, porque sem o pai por perto, ela não teria como manter controle sobre a vida”, explicou.

Jamie Spears é o responsável por controlar todos os negócios e a vida profissional de Britney desde 2007, ano em que ela surtou e foi internada em uma clínica de reabilitação pela primeira vez. Pessoas próximas à cantora já relataram que ela não teria conseguido retomar sua carreira caso o pai não estivesse por perto.

Recentemente, por causa dos problemas de saúde do pai e de sua internação, Britney inclusive cancelou uma série de apresentações que faria na cidade de Las Vegas. “É importante sempre ter a família em primeiro lugar”, escreveu a cantora na legenda de um post assinado por ela no Instagram no qual pede desculpas pelo cancelamento dos espetáculos.

O Daily Mail entrou em contato com os assessores da cantora para ter um retorno sobre os boatos sobre sua suposta aposentadoria, mas os representantes dela ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Hoje mãe de dois meninos, Britney está em um relacionamento com o ator e dançarino Sam Asghari. Recentemente foi noticiado que o pai de Britney seria contrário ao relacionamento dos dois, com medo de Asghari ter em vista um golpe no baú.

Instagram O post da cantora Britney Spears sobre o cancelamento de seus shows e o estado de saúde do pai dela

