DA CARAS



A cantora Iza começou esta semana em grande estilo! A famosa gravou o clipe da música 'Brisa' e divulgou alguns registros dos bastidores nas redes sociais.

Toda produzida, a morena esbanjou boa forma ao aparecer com um turbante e usando um biquíni estampado. Caprichando no carão e na sensualidade, a artista conquistou centenas de elogios dos seus seguidores no Instagram.

"Gente, não existe mulher mais maravilhosa. Estou passada!", comentou uma internauta. "Você é simplesmente uma deusa!", exaltou outro admirador.

O vídeo da canção 'Brisa' foi gravado em uma praia do Guarujá, no litoral de São Paulo, e deverá ser lançado em breve na internet.

Fonte: https://caras.uol.com.br/beleza/iza-surge-deslumbrante-de-biquini-e-quebra-a-internet.phtml