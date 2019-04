DA REVISTA GLAMOUR



Firme e forte, Débora Nascimento emergiu do mar turbulento em que se viu nos últimos temos e mostrou toda a sua força nas páginas da Glamour de abril. Estrela da capa da edição, a atriz, feminista e mãe de Bella, 1, abriu o jogo sobre os dias difíceis após sua separação de José Loreto, com quem estava havia sete anos.

Nas últimas semanas, em que precisou lidar com tanta coisa, oscilou entre tristeza, raiva, indiferença? Eu mantive o foco: minha filha, meu bem-estar, meu trabalho. Não importa o que vem de fora, porque o que vem de fora não é de verdade. Foquei em estar bem pela minha filha. Sou a base e a referência dela. Além disso, me cerquei de pessoas amadas e de verdade.

Te deu mais tristeza passar por uma crise no casamento ou ver a proporção que isso tomou? Tristeza é tristeza. Não se mede tamanho ou motivo. Fiquei triste como qualquer mulher ficaria. E é muito ruim ter que falar isso de novo e voltar nessa questão que eu achei que já tinha encerrado, que era íntima e virou pública.

Você e Loreto estão juntos? Ele é o pai da minha filha e vai ser para sempre. Não foi uma escolha aleatória. É um elo eterno e sou madura o suficiente para entender.

Você escreveu que seu único compromisso é com a sua felicidade e a da sua filha. O que é felicidade para você? Tem um trecho de uma música da Mallu Magalhães que me toca muito e diz: “a felicidade está nos microssegundos”. Não é? Sou feliz no sorriso da minha filha. Sou feliz trabalhando com o que amo. Quando olho no espelho e penso: “Cara, sou uma mulher foda”. [lágrimas] Me permito me emocionar, sou verdadeira, estou viva. A felicidade está nas sutilezas. Por isso, não aceito mais nenhum tipo de opressão. Minha busca diária é pela felicidade.

Fonte: https://revistaglamour.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/fiquei-triste-como-qualquer-mulher-ficaria-diz-debora-nascimento-sobre-separacao-de-jose-loreto.html