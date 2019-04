DO METRÓPOLES



Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta terça-feira (16/04/19) para atualizar seus fãs com uma notícia inusitada.

Com o bumbum de fora, o humorista surgiu rente a um leito de hospital e informou os internautas de que passaria por uma cirurgia de emergência no traseiro.

“‪Vou operar o tóba daqui 25 minutos. Estou falando sério. Tava sentindo uma dor na beirada do forébis, fui no médico e ele disse que tinha que operar urgente! Mas era só o que me faltava. Quem diria que em meio a tanta tristeza, o que ia me fazer rir seria uma cirurgia, pra vocês verem como a vida é!”, escreveu.

O artista explicou, ainda, que tirará férias e se afastará da internet por algum tempo.

“Quero contar pra vocês o que vi pelo mundo, quero voltar com força total pra fazer o que eu mais gosto que é sorrir! Espero que vocês aguardem meu retorno, amo muito vocês, mas pra estar bem pra vocês preciso estar bem comigo mesmo! É rapidinho, já, já eu volto! Cu novo, vida nova!”, concluiu.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/whindersson-nunes-se-afastara-da-web-apos-cirurgia-urgente-no-bumbum