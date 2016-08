DO TERRA NOTICIAS



Não existe vitória sem superação nem pódio sem muito treino. Mas é verdade também que não existe treino vitorioso sem uma alimentação saudável e regrada. Como se vê, a vida de quem pratica esportes depende de inúmeros fatores. O que poucos sabem, entretanto, é que a nutrição pode ser tão determinante quanto qualquer um desses itens na conquista de bons resultados. Com exclusividade ao Terra , a nutricionista Karina Al Assal, especialista em Nutrição Esportiva, dá cinco dicas vitais para quem se dedica ao esporte ou faz dele um fator de superação em seu dia a dia.



1. Mantenha-se hidratado

Se para pessoas comuns a hidratação é essencial para a saúde e, também, para o desempenho físico e mental, para os atletas nem se fala. Ingerir líquidos corretamente é tão importante quanto alimentar-se. Evita a fadiga e contribui bastante para se manter o foco. O ideal é medir a quantidade de líquido perdida durante o exercício para repô-la com água, água de coco ou isotônicos. Lembrando que a hidratação deve acontecer o dia todo, não só durante ou após os exercícios.



2. Consuma alimentos anti-inflamatórios

Alguns alimentos são conhecidos por possuírem propriedades anti-inflamatórias. É o caso daqueles ricos em ômega 3, como o salmão e a sardinha. “Gorduras boas”, como aquelas presentes no azeite e no abacate também conferem esse efeito. Especiarias como cúrcuma, gengibre e pimenta vermelha são outras boas opções. Esses alimentos ajudarão no equilíbrio do seu organismo e na recuperação dos efeitos da atividade física.



3. Invista em carboidratos de baixo índice glicêmico A energia que os atletas precisam para se superar nos esportes está, muitas vezes, na alimentação. Mais precisamente nos carboidratos de baixo índice glicêmico, como batata doce, mandioca, mandioquinha, abóbora, cereais integrais, entre outros. Para um melhor desempenho, é importante ter sempre seus estoques de carboidrato em dia, mas claro, sem exagero. Cada esporte pede uma quantidade específica de carboidratos.



4. Corte o refrigerante

Além de prejudicar sua saúde por conta das altas taxas de açúcar – cada lata de 350 ml contém, aproximadamente, sete sachês de açúcar –, os refrigerantes não fornecem nenhum tipo de nutriente importante para o nosso organismo.



5. Reponha os antioxidantes

O esporte acaba infligindo certa carga de estresse ao organismo, aumentando a liberação de radicais livres, responsáveis por lesionar nossas células, contribuindo para o envelhecimento precoce, aparecimento do diabetes, entre outras doenças. Por isso, a ingestão de antioxidantes, como os encontrados em legumes – brócolis, couve e beterraba – e frutas – laranja, abacate e frutas vermelhas –, é muito importante. Afinal, são eles os grandes responsáveis pela destruição desses radicais livres.

