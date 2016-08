DE O TEMPO



Se você acorda cedo ou tem horários de trabalho bastante diferentes dos comuns à maioria das pessoas fique em alerta. Vírus são mais perigosos quando infectam suas vítimas pela manhã, de acordo com um estudo recente feito pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. As informações são da rede britânica BBC.



A pesquisa, publicada pela revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, mostrou que os vírus têm dez vezes mais sucesso em fazer adoecer a vítima se a infecção tiver início pela manhã, aparentemente porque nosso relógio biológico está mais suscetível.



A mesma pesquisa ainda percebeu que um relógio biológico desajustado – algo provocado por jornadas de trabalho em turnos diferentes ou jet lag – sempre está mais vulnerável a infecções.



Para os pesquisadores, as descobertas podem ajudar a reforçar o combate a pandemias.



Os vírus. Ao contrário de bactérias e parasitas – são completamente dependentes de sua capacidade de “sequestrar” o maquinário dentro das células para se replicar. Mas essas células mudam muito como parte desse padrão de 24 horas conhecido como ‘relógio biológico’, que influencia, por exemplo, o funcionamento de nosso sistema imunológico e a liberação de hormônios.



Infecção. No estudo, camundongos foram infectados com o influenza, que causa a gripe, ou com o vírus da herpes. E os animais infectados durante a manhã apresentaram níveis virais dez vezes maiores do os dos infectados durante a noite.



Os vírus que chegavam mais tarde falharam em um processo que, metaforicamente, pode ser explicado como se eles estivessem tentando fazer operários como reféns dentro de uma fábrica, mas depois que o turno dos operários tivesse terminado.



“Há uma grande diferença”, disse o professor Akhilesh Reddy, um dos pesquisadores, à BBC. “O vírus precisa de todo o aparato disponível na hora certa (para ser eficaz), mas uma pequena infecção pela manhã pode se desenvolver mais rapidamente e se espalhar pelo corpo”, destacou.



“Em uma pandemia, ficar em casa durante o dia pode ser importante (para) salvar vidas. Se os testes comprovarem a hipótese, isso pode ter um grande impacto”, afirma o pesquisador.



Outros testes mostraram que alterar o relógio biológico de um animal os deixa “presos” em um estado que facilita o sucesso de vírus. “Isso sugere que quem trabalha em turnos diferentes está mais sujeito a doenças virais”, explica Rachel Edgar, autora principal do estudo.

Controle

Dia. Cerca de 10% dos genes mudam durante o dia, e isso é controlado pelo relógio biológico interno. A pesquisa focou um gene chamado Bmal1, que tem o pico de atividade durante a tarde.

Ação. O gene Bmal1 fica menos ativo em pessoas durante os meses de inverno, sugerindo que ele pode ter um papel no fato de as pessoas estarem mais sujeitas a infecções nessa época.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/ataque-de-v%C3%ADrus-no-turno-da-manh%C3%A3-%C3%A9-mais-eficiente-diz-estudo-1.1360277