DO DIÁRIO DE SP



Durante mais de duas décadas, Luciana Póvoa, de 45 anos, sofreu diariamente com intensas enxaquecas. No auge de uma das crises, ficou três dias trancada no quarto com dores de cabeça. A paulistana, que atua como controller (profissional que desenvolve estratégias financeiras) fez diversos exames ao longo desse período, mas só no final do ano passado recebeu o diagnóstico de cervicalgia, enfermidade que atinge a coluna na altura do pescoço.

“Em janeiro, comecei a fazer sessões de quiropraxia e acupuntura. Depois de seis meses de tratamento, as dores praticamente sumiram. Minha qualidade de vida teve uma impressionante melhora desde este momento”, comemorou.

Segundo o fisioterapeuta Gilberto Agostinho, a medicina dispõe de diversos tratamentos para enfermidades na coluna. Problemas como protrusão e extrusão discal, hérnia de disco, espondilose e cervicalgia (ver definições no quadro ao lado) podem ser tratadas com acupuntura, quiropraxia e descompressão vertebral.

“A quiropraxia é um tratamento baseado no ajuste e manipulação da coluna vertebral, atuando em todo o sistema neuro-músculo-esquelético, sem o uso de medicamentos”, explicou Agostinho. “A acupuntura, por sua vez, é uma especialidade médica que utiliza agulhas para ativar terminações nervosas na superfície da pele, liberando substâncias com efeitos analgésico e anti-inflamatório”, acrescentou.

Alívio

Desde maio, o analista Danilo Coelho, 28 anos, sente as dores agudas de uma extrusão vertebral, estágio mais avançado da hérnia de disco. O problema já o levou diversas vezes ao pronto-socorro, em algumas ocasiões durante seu expediente de trabalho. Esse drama só foi atenuado com o início de um tratamento que inclui três sessões de acupuntura e quiropraxia por semana.

“Hoje eu já consigo encarar minha rotina sem recorrer aos remédios. Isso tinha se tornado impossível durante o pico das dores, que eram insuportáveis”, relembrou Danilo.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94463/dor-de-cabeca-pode-ser-problema-na-coluna