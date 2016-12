DE O TEMPO



A forma como as pessoas andam pode dar pistas sobre o nível de agressividade delas, afirma um novo estudo da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. Os pesquisadores do Departamento de Psicologia avaliaram a personalidade de 29 participantes, antes de usarem uma tecnologia de captura de movimento para filmá-los andando em uma esteira de maneira natural. As informações são do próprio site da universidade.

O estudo constatou que movimentos exagerados, tanto da parte superior quanto da inferior, são indicativos de maior agressividade. “Ao caminhar, o corpo naturalmente gira um pouco. Quando uma pessoa caminha para frente com o pé esquerdo, o lado esquerdo da pélvis vai avançar com a perna, o ombro esquerdo irá mover para trás, e o ombro direito para a frente para manter o equilíbrio. Uma caminhada agressiva é aquela em que essa rotação é exagerada”, afirma o pesquisador-chefe, Liam Satchell.

No estudo, os pesquisadores pediram aos participantes que preenchessem um questionário, pelo qual foram avaliados os níveis de agressividade. Eles também usaram um teste de personalidade padrão para avaliar características como abertura, estado de consciência, extroversão, disposição e nível de neurose. Esses traços podem ajudar a mapear o modo como as pessoas pensam, sentem e se comportam, dizem os estudiosos.

Usando a tecnologia de captura de movimento, que registra as ações de seres humanos e usa as informações para criar um modelo digital em formato de animação 3D de computador, os pesquisadores analisaram tórax e pélvis em movimento, bem como a velocidade da marcha dos participantes.

“As pessoas geralmente estão cientes de que há uma relação entre arrogância e psicologia. Nossa pesquisa fornece evidências empíricas para confirmar que a personalidade é, de fato, manifestada na maneira como caminhamos. Nós não conhecemos nenhum outro exemplo de pesquisa em que a marcha foi mostrada para correlacionar com as questões de personalidade”, afirmou o especialista.

Utilidade. A ideia dos pesquisador es é aplicar as conclusões na área de segurança, por exemplo. Satchell disse que identificar uma relação entre a forma de se movimentar de um indivíduo e sua intenção de se envolver em atitudes agressivas é importante. Isso poderia ser usado para ajudar a prevenir crimes, acredita o pesquisador.

“Se observadores de circuitos de segurança pudessem ser treinados para reconhecer uma caminhada agressiva, como demonstrado nessa pesquisa, a capacidade de reconhecer crimes iminentes poderia ser melhorada ainda mais”, pontua o estudioso.



Videogame violento não teria influência em raiva na infância

LONDRES, REINO UNIDO. Especialistas em desenvolvimento infantil discutem há anos o efeito de jogos violentos no comportamento das crianças. E um estudo recente feito com voluntários com média de 12 anos mostra que os jogos têm menos influência sobre as reações infantis do que se imaginava.

A nova pesquisa analisou o comportamento de 304 crianças britânicas. Os pesquisadores entrevistaram as crianças e os pais para entender o quanto elas estavam expostas a jogos violentos e como era seu comportamento com os amigos, na escola e na comunidade onde viviam.

Os cientistas não encontraram nenhuma ligação entre um aumento de comportamentos agressivos e o envolvimento com videogames, mesmo que violentos. As crianças também não apresentavam uma frequência maior de atitudes antissociais e prática de bullying com os colegas.



Origem. Experimento feito por pesquisadores norte-americanos com camundongos indica que as raízes das más intenções que precedem atos violentos estão em uma estrutura cerebral conhecida como a parte ventrolateral do núcleo ventromedial do hipotálamo (VMHvl, na sigla inglês)

