DE O TEMPO



Na preparação para as férias, é muito comum fazer a revisão do carro antes de viajar. Mas o check-up da saúde é tão fundamental quanto, e nem todos se lembram de fazer. Dor de barriga, crise de asma e pico de hipertensão ou de glicose no sangue podem arruinar a viagem planejada durante o ano todo. Por isso, além de comprar passagens e reservar hotel, é importante observar alguns quesitos relativos ao destino das férias.



O patologista clínico Ariovaldo Mendonça, responsável pelo núcleo de check-ups da rede Hermes Pardini, recomenda uma análise completa do estado de saúde dos viajantes para evitar surpresas desagradáveis. “Pessoas hipertensas e diabéticas, às vezes, passam uma vida inteira sem ajustar a dose dos medicamentos. Chegam as férias, acabam tendo uma crise. Fazendo o check-up, a gente descobre os possíveis problemas que podem acontecer e já consegue evitar”, comenta ele.



A primeira medida recomendada pelos médicos, além de estar com as consultas de rotina em dia, é prestar atenção à vacinação. “Para as crianças, estar com o cartão de vacinação atualizado é indispensável. Mas para os adultos também é importante atualizar as vacinas”, orienta o médico. A de febre amarela são duas doses. Já a de tétano deve ser tomada a cada dez anos.



Outro ponto importante, segundo ele, é o cuidado com picadas de insetos. Os mosquitos podem transmitir de arboviroses, como dengue e zika, até leishmaniose e febre amarela. Por isso, o uso de repelentes é fundamental para quem vai fazer ecoturismo, assim como o uso de mosquiteiros para a noite.



Os viajantes também precisam ficar de olho com o que vão ingerir. “Pela água, entramos em contato com uma série de agentes infecciosos. Isso pode acabar com uma viagem. Então, se vou para um local onde não há saneamento adequado, o ideal é comprar água engarrafada”, aconselha a infectologista Marise Oliveira Fonseca, especialista em medicina do viajante.



Ela também recomenda cuidado com os alimentos. “Prefira os cozidos e as frutas que você pode descascar”, diz. Sem esquecer, é claro, de prestar atenção nas condições de higiene dos locais onde irá se alimentar.



É importante não perder a linha na hora de experimentar delícias locais. “Nas férias, as pessoas aproveitam para comer coisas com as quais não estão acostumadas. Pode comer, mas sem excessos, ou a pessoa pode ter uma dor de barriga”, lembra o médico Ariovaldo Mendonça.

Em casa

Cuidado também é importante na volta

Além da prevenção de problemas de saúde antes das férias, também é preciso cuidado depois de voltar para a cidade de origem, segundo a infectologista Marise Oliveira Fonseca.



“Muitas vezes, a pessoa volta para casa, tem uma febre ou algum outro sintoma e não associa à viagem”, alerta. A dica é particularmente importante para quem vai para locais que são focos de doenças como febre amarela, malária, esquistossomose e outras.



“É importante, diante de alguma sintomatologia, informar ao médico os lugares onde você esteve nos últimos dois meses. Se o médico não for infectologista, é difícil ele levantar a hipótese de uma febre amarela se a pessoa não mora em região endêmica, por exemplo”, explica.



Para os que vão descansar em áreas rurais, ela também recomenda fazer uma varredura do corpo em busca de carrapatos, mesmo não sendo a época deles. Isso pode evitar a febre maculosa.

Viajantes. Segundo Marise Oliveira Fonseca, os serviços de medicina do viajante estão mais populares. Para quem vai viajar para zonas mais “exóticas”, é importante consultar um serviço especializado para se informar sobre possíveis surtos no destino.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia/check-up-da-sa%C3%BAde-pode-prevenir-fim-prematuro-da-viagem-1.1413750