É difícil manter a chama acesa em relacionamentos longos. Manter aquele brilho, aquela cumplicidade e, principalmente, a harmonia entre o casal pode se tornar uma verdadeira missão impossível! E já que amar também significa ser feliz , não há porque estar em um relacionamento no qual não haja felicidade, certo?

Pensando nisso, separamos alguns hábitos que todo casal feliz tem , baseados na pesquisa do psicólogo de relacionamentos Dr. Mark Goulston. São pequenos gestos que podem passar despercebidos, mas com certeza refletem um elevado estado de espírito, de satisfação e de harmonia do casal. Casais felizes:

1. Andam de mãos dadas

Manter o costume de andar de mãos dadas, um acompanhando o outro, se mostrou eficaz para felicidade do casal. Esse hábito tão comum do começo de namoro faz diferença por demonstrar companheirismo e cumplicidade.

2. Vão para cama ao mesmo tempo

É certo que, com o dia a dia cada vez mais corrido e agitado, fica difícil de conciliar o horário de dormir dos dois. Mas fazer desse gesto de início de relacionamento um hábito ajuda na cumplicidade do casal, além de contribuir para sua vida amorosa e sexual. Mesmo que só um esteja com sono e o outro fique fazendo qualquer outra coisa (lendo um livro, vendo TV, mexendo no computador) esse momento a dois tem grande importância - já que dormir com o parceiro do lado faz toda diferença ♥

3. Não dormem brigados

Não importa quão tarde da noite seja ou quão tensa tenha sido a briga, casais que sempre resolvem seus conflitos antes de dormir são mais felizes! Não ter assuntos pendentes ao amanhecer e usar da hora de dormir para se conciliar e dormir abraçadinho, melhora e muito na harmonia do casal. Dormir brigado é só uma forma de prolongar um desentendimento!

4. Conversam durante o dia

Trocar mensagens ou ligações para contar sobre seu dia e querer saber da rotina do parceiro é uma forma de estreitar os laços de qualquer relação! Esse contato é importante e nunca deve ser deixado de lado - pois demonstra o interesse um no outro e é uma forma de compartilhar seu dia a dia com seu amor.

5. Frequentemente dizem "eu te amo"

Quem é que não gosta de ouvir essa frase saindo da boca de quem se ama, né? Além de um gesto romântico, dizer "eu te amo" reafirma o sentimento de felicidade e bem-estar entre o casal, deixando claro de que se está feliz com a pessoa ao seu lado. É um hábito para nunca perder!

6. Perdoam as pequenas coisas

Casais mais felizes são aqueles que não dão grande valor aos pequenos defeitos e nem aos pequenos erros do parceiro. Tudo o que pode ser relevado é deixado de lado, colocando em perspectiva que o que vocês têm de bom vale mais a pena. Estar sempre disposto a perdoar o parceiro funciona bem mais do que desconfiar, puni-lo ou embarcar em discussões que não têm fim.

7. Trocam carinhos, se abraçam ou ficam "juntinhos"

A nossa pele tem uma memória para nossas sensações. Ao ser abraçado ou acariciado por quem se ama, nós podemos sentir à flor da pele (literalmente) que somos amados de volta. O casal que faz desse contato menos frequente passa a experienciar o "não-toque", que é processado como negligenciação e distanciação emocional.

8. Cultivam interesses em comum

Mais do que manter a chama da paixão acesa, o casal precisa criar laços de companheirismo e amizade para o relacionamento dar certo. Casais que cultivam interesses em comum - como andar de bicicleta, cozinhar, caminhar, ler um livro, assistir uma série, etc. - são mais felizes! Ter seus interesses próprios é importante, mas realizar hobbies e atividades com quem se ama é fundamental.

9. Demonstram afeto publicamente

Ninguém está falando de fazer serenatas ou contratar um carro de som para expressar o seu amor. O fato é que: casais felizes gostam de ser vistos juntos e gostam de expressar seu sentimento (mesmo que cada um a sua maneira). Sentar lado a lado, andar de mãos dadas,colocar as mãos nos ombros ou nas pernas do parceiro demonstra carinho. Dificilmente um casal em crise terá esses pequenos gestos instintivamente!

10. Conversam

O diálogo é a grande chave para o sucesso de um relacionamento. Ter a intimidade e a liberdade de dizer o que sente e pensa pode ser a diferença entre um casal infeliz e um casal realizado, apaixonado e em harmonia. Além de ter a liberdade para falar, é essencial saber ouvir o parceiro - e entender o seu lado. Casais que conversam e se mantém transparentes na relação são os mais felizes!

